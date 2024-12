Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese sfodera di nuovo il Sistema di Londra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:02 5. c3 Ad6. Ildiè forse l’apertura con d4 più amata in assoluto allo di club, ma pure la più odiata per certi versi, e tra poco vi diciamo perché.10:01L’HA RIFATTO! 2. Af4 d5 3. e3 e5 4. Cf3 c5. Per la seconda volta nella storia ildiappare sullaera, la prima era dell’anno scorso ec’ha vinto!10:00 Si comincia! 1. d4 Cf69:59 La prima mossa cerimoniale è affidata al direttore della zona Asia Pacifico di Google, Scott Beaumont. Google che, lo ricordiamo, è sostanzialmente title sponsor.9:57 Maurice Ashley sta facendo la presentazione usuale.9:54si è appena presentato, percorre la strada che porta alla sala di gioco, prima della quale viene fermato in quello che è l’ufficio fair play.