Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese pensa con ampio tempo a disposizione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:35 Ricordiamo anche che, accanto al match, è in corso il Singapore International Open con quasi 300 partecipanti. Due gli italiani, Alessio Valsecchi e Tea Gueci. L’uno è a quota 1,5 con una patta, una vittoria e una sconfitta, tutti con giocatori di rating minore rispetto al suo (2478), mentre per l’altra sempre 1,5, ma con tutte patte contro giocatori collocati oltre quota 2400.11:31 Chiaramente dopo la reciproca cattura dei pedoni possono rivelarsi parecchi piani, che vanno dalla possibilità di spingere un po’ di più sull’arrocco del Nero fino al raddoppio delle Torri sulla colonna d, e va detto che se si cambiassero le Donne al Bianco non andrebbe proprio male, anzi.11:28 Mezz’ora di riflessione perprima della 21a.