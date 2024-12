Lanazione.it - La T Gema, test Pielle. Riflettori sull’ex Chiarini

Un anno fa la vittoria per 91-76 ai danni dellaLivorno (che nella regular season 2023-2024 fu battuta da sole altre due squadre, ndr), lanciò la Pallacanestro Montecatini nelle magnifiche quattro del girone A di Serie B Nazionale e permise ai leoni termali di nutrire fondate ambizioni di raggiungere le finali di Coppa Italia. Una vittoria nel big match contro i labronici di questo pomeriggio alle 18 al PalaCarrara di Pistoia, il secondo consecutivo per La T TecnicaMontecatini dopo il derby di domenica scorsa, potrebbe avere il medesimo effetto: dopo aver ritrovato anche il secondo posto in condivisione con Ruvo e gli stessi Herons grazie ad un successo che nella stracittadina montecatinese non arrivava da oltre due anni, battere un’altra grande del campionato spalancherebbe alla truppa di coach Del Re orizzonti ancora inesplorati.