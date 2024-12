Ilrestodelcarlino.it - Il Moie Vallesina fallisce anche un rigore

1 GABICCE GRADARA 2: Barigelli, Serantoni, Cameruccio, Mosca, Gregorini (47’ st Gueye), Marini, Nardone, Giampaoletti, Pieralisi (43’ st Pandolfi), Nacciarriti (40’ st Paolucci), Costantini (25’ st Carboni). All. Rossi. GABICCE GRADARA: Andreani, Semprini, Costa, Franco, Gallotti, Tombari, Morini (35’ st Marchetti), Dominici, Torsani, Cuomo (13’ st Bacelli), Marcucci (35’ st Magi). All. Capobianco. Arbitro: Capolaretti di Macerata. Reti: 20’ pt Pieralisi, 45’ pt Cuomo (rig.), 45’ st Dominici. Note: espulso Serantoni per doppia ammonizione. Quest’anno il Pierucci non sembra amico del. Seconda sconfitta di fila in casa per la formazione di Rossi che si piega di misura al Gabicce Gradara. Gara equilibrata e combattuta con ilche parte forte.