Davidemaggio.it - I Big di Sanremo 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Carlo Conti in diretta al TG1 delle 13:30 svela chi e quanti sono i cantanti in gara nella sezione Big del Festival di.DavideMaggio.it aggiornerà in diretta la lista. Tra i prescelti ci sarà il Big che nella serata finale di sabato 15 febbraiosarà proclamato vincitore del Festival della Canzone Italiana dopo Angelina Mango.Nei giorni scorsi il conduttore e direttore artistico ha parlato dei testi in gara, dicendosi felice del fatto che la famiglia torni al centro rispetto a tematiche come immigrazione e guerra. I Big diDavide Maggio.