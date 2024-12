Terzotemponapoli.com - Grimaldi: “Gli stadi devono essere luoghi di festa, non di caos”

Un episodio diche merita attenzioneL’avv. Erich, noto per le sue battaglie legali in difesa dei diritti dei tifosi, ha commentato con preoccupazione l’incidente verificatosi all’ingresso del settore ospiti durante la partita Torino-Napoli. “La situazione diverificatasi all’ingresso del settore ospiti durante la partita odierna Torino-Napoli, in presenza di famiglie con bambini, è un episodio che merita un’attenta riflessione”, ha dichiarato il legale, sollevando importanti interrogativi sulla sicurezza e la gestione degli eventi sportivi.: Glicomedi aggregazioneha sottolineato come glidovrebberoconsiderati spazi di aggregazione, passione e divertimento, ma nondi tensione che coinvolgono anche i più piccoli.