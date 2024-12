Finalmente è nato“. Ultimo e Jacqueline Di Giacomo genitori, l'annuncio più atteso è arrivato

Leggi su Caffeinamagazine.it

Luna Disono diventati. La coppia formata dal cantante e dalla figlia di Heather Parisi aveva annunciato tempo fa l’arrivo in famiglia di un bebè. Eil piccolo ha visto la luce portando con sé la gioia più grande per i due innamorati. L’artista e l’influencer si sono conosciuti nel 2020 e la loro storia d’amore ha molto incuriosito il pubblico., infatti, soltanto qualche mese prima era una semplice fan di, lo seguiva ai concerti e gli scriveva sui social: “Io sono follemente innamorata di te“. Poi la favola è diventata realtà e i due si sono innamorati e adesso sono diventati anche.Leggi anche: “Per te”.Luna quasi: il regalo per il figlio in arrivo e il nomesono: èil piccolo EneaCon un post su Instagramha fattotantoscrivendo “La direzione perfetta per non perdermi più.