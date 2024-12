Oasport.it - F1, la Ferrari riapre la corsa al Mondiale costruttori! Verstappen domina il GP del Qatar

Maxtorna a dettare la legge del più forte eda un capo all’altro il Gran Premio del2024, penultimo appuntamento stagionale deldi Formula Uno. Si tratta della 63ma vittoria in carriera (la n.9 dell’anno) per l’olandese della Red Bull, che ha annullato in partenza la penalità rimediata ieri riprendendosi subito in curva 1 la pole position ottenuta “in pista” nelle qualifiche.Il quattro volte campione iridato ha imposto un ritmo molto elevato alla, gestendo quasi alla perfezione tutte le ripartenze da Safety Car e difendendosi magistralmente dagli attacchi di un minaccioso Lando Norris. L’inglese della McLaren, in scia aper tutta la gara, ha commesso poi un grave errore non rallentando in regime di bandiere gialle e scontando una penalità pesantissima (10 secondi di stop and go).