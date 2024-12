Cultweb.it - Conto alla rovescia per il Natale: quando nacque la tradizione del Calendario dell’Avvento?

Il, oggi diffuso in tutto il mondo, è legatocristiana, che prepara i fedelinascita di Gesù. Tuttavia, il suo utilizzo come strumento per contare i giorni fino aha radici secolari, risalentiGermania del XIX secolo, come del resto ladi addobbare l’albero,le famiglie protestanti segnavano l’attesa del 25 dicembre con piccoli riti quotidiani.Il termine Avvento deriva dal latino adventus, che significa “arrivo” o “venuta”. E rappresenta per i cristiani l’attesa della nascita di Cristo. Fin dal IV secolo, l’Avvento era un periodo di preparazione spirituale e, già nel Medioevo, si legava strettamente al. Nel XIX secolo, i protestanti tedeschi iniziarono a utilizzare metodi semplici per contare i giorni: segni di gesso sulle porte, candele accese ogni sera o immagini devozionali appese ai muri.