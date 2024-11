Davidemaggio.it - Colpo di scena a Ballando: Federica Pellegrini continua la gara con Pasquale La Rocca

con le Stelle. con sorpresa:Laesce dicon la ritirata Nina Zilli e rientra con.Noi ancora una volta abbiamo fatto appello al nostro spirito di gruppo. che si vuole bene e si tiene per mano. Abbiamo chiesto ad una persona che ci sta molto a cuore di proseguire il percorso di: abbiamo chiamatoLaannuncia in diretta Milly Carlucci. “La cosa è stata possibile perché Nina ci aveva comunicato la volontà di uscita”, precisa la conduttrice. La, dunque, torna inal posto di Peron, infortunato, che a sua volta era stato chiamato per sopperire alla dipartita dal programma di Madonia.Volevo ringraziare Nina e dirle che te lo tratterò benecommenta la, che prosegue così il suo percorso nel programma cambiando per la terza volta partner.