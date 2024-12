Ilfattoquotidiano.it - Chirurgo in Spagna. “Qui i ritmi non sono massacranti. Tornare? Avrei lo stipendio dimezzato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quando indossa il suo camice bianco Giuseppe Corte, 42 anni, ha un déjà-vu. Rivede se stesso ancora studente aggirarsi per i corridoi del Policlinico di Palermo. Lì, al quarto anno di Medicina, ben prima di accedere ai test di specializzazione, usava il suo tempo libero per imparare dal primario e ha capito di voler fare ilvascolare. Questo mestiere però lo ha svolto soltanto in, dove si è trasferito circa dieci anni fa subito dopo aver terminato gli studi in Sicilia, dove è nato. “A Palermo ho imparato tanto – racconta a ilfattoquotidiano.it – ma volevo un posto in cui crescere professionalmente e ho sempre saputo che difficilmente sarei rimasto lì”.La scusa per partire è venuta dall’amore. Negli anni universitari si è innamorato di una ragazza madrilena in Erasmus a Palermo e dopo un po’ hanno progettato un futuro insieme.