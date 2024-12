Terzotemponapoli.com - Bove, malore durante Fiorentina-Inter: le condizioni del calciatore

Il comunicato dellaL’ACFha diramato un aggiornamento ufficiale sulledi Edoardo, il giovaneche ha accusato unla partita contro l’, giocata nel weekend. La società viola ha reso noto cheha perso conoscenza in campo e che i medici lo hanno soccorso prontamente. Ilè stato successivamente trasportato in ospedale e ricoverato in terapia intensiva, dove attualmente si trova in sedazione farmacologica.Accertamenti rassicuranti sullo stato di salute diIl comunicato, redatto in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, ha fornito dettagli sulle prime indagini effettuate sul. Fortunatamente, i primi accertamenti cardiologici e neurologici hanno escluso danni acuti al sistema nervoso centrale e al sistema cardio-respiratorio, rassicurando così sulla gravità della situazione.