Benevento invasa da turisti: ottima intuizione della Pro Loco Samnium

Tempo di lettura: < 1 minutoIn 1.500 hanno risposto all’appelloProe si sono presentati nel capoluogo sannita. Utilizzando 27 pullman, persone di ogni età provenienti dalla Calabria, dalla Puglia, dal Lazio hanno invaso in una freddina domenica di inizio dicembre il centro storico died hanno visitato i Mercatini di Natale, i monumenti, i luoghi d’arte e i Musei. Pino Petito aveva creduto nella bontà del progetto e ha avuto ragione: in tanti hanno voluto rispondere al programma di visite ed hanno affollato i più begli angoliCittà, Che ha risposto con una certa ammirata sorpresa per la bella invasione che ha certamente animato il centro storico e non solo del capoluogo grazie anche alla cooperazione da parte di tanti volontari che hanno solidarizzato con l’iniziativa di Petito.