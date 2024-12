Ilrestodelcarlino.it - ’Bella Family’ sbarca a Ferrara. Protagonisti gli studenti del Bachelet

I temi della transizione ecologica e digitale sui banchi di scuola. Nella mattinata di ieri all’istituto tecnico economico ‘Vittorio’ la presentazione del progetto ‘Bella. Presenti la dirigente scolastica Emilia Dimitri, la referente del progetto di Confconsumatori, Sonia De Martinis, una rappresentanza della Polizia Postale di. Si tratta della terza edizione di ‘Bella. Realizzato da Confconsumatori in collaborazione con UniCredit e Edison. Il progetto ha lo scopo di trasformare glidelle scuole secondarie di secondo grado in catalizzatori della transizione ecologica e digitale, e dunque in cittadini più attivi e consapevoli. E’ stato realizzato un percorso di formazione rivolto ai giovanidi quattro città italiane, Andria, Grosseto e Minturno.