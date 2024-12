Oasport.it - Basket, Trento rimane imbattuta in Serie A battendo Napoli. Successi interni anche per Sassari e Reggio Emilia

Si chiude il programma della nona giornata dellaA dicon i tre posticipi ovvero-Trieste e-Scafati terminati da pochi minuti: andiamo quindi a riepilogare brevemente come sono andati le partite serali di questo turno del massimo campionato della ‘palla a spicchi’.DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-90-83La Dolomiti Energia Trentino allunga la striscia di imbattibilitàper 90-83, in una sfida da ‘testacoda’ con i partenopei ultimi in classifica ancora a secco di vittorie. Padroni di casa che iniziano bene il match con un primo quarto da 22-14 che indirizza la partita sui binari giusti. Nella seconda frazioneprova a reagire cercando di mettere pressione all’Aquila, con la squadra di coach Galbati che mantiene cinque lunghezze di vantaggio all’intervallo lungo (38-33).