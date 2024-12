Ilrestodelcarlino.it - Anna Baldazzi, una vita da film

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 1 dicembre 2024 –ha sempre guardato lontano. Da quando, negli anni Cinquanta, lascia Ravenna giovanissima per diventare, nel giro di pochi anni, fotografa, regista e giornalista di altissimo livello. Ravennate, classe 1932, è morta il 10 ottobre del 2020, al termine di unavissuta intensamente, quasi con furore, senza mai fermarsi, sperimentatrice instancabile nella fotografia, nel cinema, nella scrittura, nell’arte a 360 gradi. Alla sua città è sempre rimasta legata e la ricordano bene i nipoti, Federica e Filippo Gamberini con i quali trascorre tantissimo tempo quando le capita di tornare. Vive qualche anno all’estero per studiare lingue, poi si stabilisce a Roma. Sono gli ultimi anni della dolcee inizia come ‘paparazza’, insieme a nomi come Secchiaroli, Pinna, Dondero.