Andrea Bocelli chi è la sua prima ed ex moglie Enrica Cenzatti | Quando diventa noioso finisce

incontrò, quello che divenne poi suo marito e padre dei suoi figli, in un bar dove l’artista suonava il pianoforte. Fu un vero e proprio colpo di fulmine, un amore condiviso poi anche dache la portò all’altare nel 1992.si sono conosciutilei era molto giovane.aveva 17 anni, in un locale, vide per lavolta il tenore innamorandosene immediatamente. All’epoca,suonava il pianoforte in quel locale e tra loro scattò subito la scintilla. Nel 1995 nacque il primo figlio, Amos e nel ’97 arrivo Matteo che ha voluto seguire le orme del padre studiando musica tanto da essere riconosciuto oggi come cantante affermato. Il grande amore fraperò nel 2002, lasciando grande rispetto e affetto tra i due che ancora oggi mantengono tali rapporti.