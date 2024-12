Secoloditalia.it - Al Corvetto gli amici di Ramy “cacciano” una consigliera del Pd e creano una strada per l’egiziano (video)

Ieri sera il quartieresi è riunito per una fiaccolata in onore diElgaml, il ragazzo di 19 anni morto in via Ripamonti, dopo un inseguimento ad opera dei Carabinieri. Il corteo, organizzato daglidi(assente la famiglia), è partito da piazzale Gabrio Rosa, per concludersi nel luogo dell’incidente. “Giustizia”, hanno chiesto urlando gli abitanti del quartiere, “Verità per” sono stati i corsi partiti dai ragazzi del centro sociale Lambretta.“intitolato” a, contestata ladel PdVia Ripamonti, lain cui è avvenuto l’incidente che ha portato alla morte diElgaml a seguito di un inseguimento da parte dei Carabinieri, è diventata via: durante la fiaccolata commemorativa un amico diha cancellato con una riga di pennarello “Risorgimento” per sostituire la dicitura con