Ilfattoquotidiano.it - Volley, basket, tennis: lo sport non è solo regole, ma anche una sensazione precisa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Marco PozziDopo anni e anni di, può capitare di assistere alla prima partita didal vivo. Femminile, serie A1. Ritmo alto, velocità, tifo continuo con boato ad ogni punto.Rispetto alle meccaniche sono più ripetitive – mi pare – e le possibilità d’improvvisazione sono minori. Forsele letture del gioco. Non si corre poi, cosa stranissima, col gioco che arriva a fiammate lasciando difficile immaginare il fiatone. Manca il contatto, quindi c’è un rapporto diverso con gli infortuni, meno frequenti rispetto a competizioni basate sugli scontri e sulla resistenza corpo-a-corpo; un minor numero di arti è a rischio, meno preoccupazione mentale nel tutelarsi nelle cadute.Mancail contatto verbale: le due squadre non si parlano, non si provocano, né sostengono, come fossero assolutamente due entità distinte, tagliate in due dalla rete, mentre nelspesso la provocazione diventa una capacità, tanto da aver un nome apposito (trash talking).