Tennis | Joao Fonseca completa il quadro delle ATP Next Gen Finals 2024

Il dado è tratto. Nella tarda serata di ieri sera si è finalmenteto ildegli otto partecipantiATPGen, rassegna in scena a Jeddah dal 18 al 22 dicembre. L’ultimo posto ancora vacante è stato ottenuto dal brasiliano, ufficializzato attraverso un comunicato diramato dall’ATP. Ilta sudamericano raggiunge dunque i già qualificati Arthur Fils, Alex Michelsen, Jakub Mensik, Shang Juncheng, Learner Tien, Luca Van Assche e Nishesh Basavareddy.partiva in vantaggio rispetto ad altri due contendenti, Coleman Wong ed Henrique Rocha. Il primo è uscito agli ottavi di finale nel Challenger di Yokkaichi, venendo eliminato giovedì dall’australiano Sekulic per 6-3 2-6. Ieri invece è uscito di scena il portoghese, fuori ai quarti in quel di Maia al cospetto dell’atleta slovacco Martin, abile a imporsi in due set per 7-5, 6-3.