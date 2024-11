Rompipallone.it - Ribaltone in casa Inter: ritorno improvviso e colpo di scena

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 30 Novembre 2024 15:45 di redazioneUn clamorosoinrischia di complicare i piani futuri, con undiL’sta vivendo un momento straordinario in questa stagione, con risultati che la mantengono tra le protagoniste assolute del campionato e della Champions League.In Serie A, i nerazzurri sono incollati al Napoli capolista, dimostrando una continuità di rendimento che fa sognare i tifosi. Sul fronte europeo, l’guida il nuovo format della Champions, mettendo in mostra un gioco solido e incisivo.Simone Inzaghi sembra aver trovato la giusta alchimia per una squadra che, oltre a regalare spettacolo, sta acquisendo la mentalità vincente necessaria per competere su tutti i fronti. L’obiettivo è chiaro: riportare nuovi trofei a Milano entro la fine della stagione.