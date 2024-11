Spazionapoli.it - Napoli, incredibile ipotesi Chiesa: l’intreccio con Kvaratskhelia

Leggi su Spazionapoli.it

Ilstarebbe pensando a Federicocomeper l’estate prossima: l’intreccio di mercato conUna vera e propria bomba di mercato lanciata questa mattina da Repubblica: ilavrebbe inserito nelle valutazioni per l’estate il possibile acquisto di Federico. Un’clamorosa al mese di novembre, ma che potrebbe non trattarsi affatto di un’utopia. L’attaccante italiano sta faticando moltissimo a trovare spazio nel Liverpool capolista in Premier League e non si esclude un suo addio già dopo una sola stagione in Inghilterra.Non è scoppiato il feeling tra l’ex Juventus e il campionato britannico, né con i Reds. Attualmente infortunato, per via di un problema muscolare,ha giocato 78 minuti con il Liverpool in tutta la stagione, fino ad ora.