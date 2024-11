Mistermovie.it - Mister Movie | Gerry Scotti canta le canzoni di Natale nel nuovo album creato con l’IA

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.fa il bis con il suo speciale progetto natalizio. L’amatissimo presentatore torna con la seconda edizione diChristmas, unche mescola tradizione e innovazione, pronto a conquistare diil cuore dei fan durante le festività. Quest’anno, l’include una novità: la reinterpretazione di Santa Tell Me, il brano natalizio reso famoso da Ariana Grande.Un regalo per i fan: tra musica e intelligenza artificialeChristmas è un omaggio alrealizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale, un’idea originale cheha abbracciato con entusiasmo. L’sarà disponibile in versione digitale dal 29 novembre, mentre il formato CD arriverà nei negozi il 13 dicembre. Dopo il successo della prima edizione, soprattutto tra i giovani della Generazione Z, il conduttore è pronto a far rivivere lo spirito natalizio con un tocco unico e divertente.