Calciomercato.it - Milan, Fonseca ammette in diretta: “Ero molto arrabbiato”

Ilvince e convince: prestazione maiuscola dei rossoneri nell’anticipo del sabato ai danni dell’EmpoliSette giorni dopo il pareggio con la Juventus al termine del quale erano arrivati fischi dagli spalti, ilstrapazza l’Empoli nell’anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie A.Le parole didopo-Empoli (LaPresse) – Calciomercato.itIltorna a vincere in campionato. I rossoneri si impongono per 3-0 sull’Empoli, trascinati da uno strepitoso Reijnders, autore di una doppietta, e anche da Alvaro Morata, colui il quale ha aperto le marcature. Un successo importante quello ottenuto dai rossoneri che in campionato non conquistavano l’intera posta in palio da cinque giornate, in particolar modo dal 19 ottobre, quando Chukwueze decise la sfida con l’Udinese, sempre a San Siro.