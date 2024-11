Oasport.it - Maratona di Valencia da record del mondo? Promesso un milione di euro! Lemma ci prova

Juan Roig ha voluto esagerare e ha offerto il montepremi più elevato della storia per undeldi atletica leggera: undi. Il patron delladi, che si disputerà domenica 1° dicembre, ha messo sul piatto un assegno vertiginoso per chi saprà scendere sotto gli attuali primati: 2h00:35 del keniano Kelvin Kiptum (8 ottobre 2023 a Chicago, purtroppo nel frattempo l’africano ci ha lasciati) e 2h09:57 della keniana Ruth Chepngetich (13 ottobre 2024 a Chicago).Il percorso è velocissimo, ma sfondare due barriere di quel calibro sembra decisamente complicato. L’assalto comunque ci sarà, come ha fatto chiaramente capire l’etiope Sisay, che vanta il quarto crono della storia (2h01:48 timbrato dodici mesi fa proprio nella località spagnola). Ai nastri di partenza anche i suoi connazionali Kenenisa Bekele, Birhanu Legese, Guye Adola, Deressa Geleta e il keniano Sebastian Kimaru Sawe.