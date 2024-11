Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si parte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:03 5. c5 6. c3. Quest’ultima mossa dinon si può esattamente definire variante principale.10:01 4. Cf3 Cf6 5. Ad3. In questa posizione si sono giocate migliaia di partite.10:00 Si, e. di nuovo la Francese! 1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd4 exd4. Subito c’è la Variante di Cambio, arcinota.9:59 Prima mossa cerimoniale del Ministro della Giustizia di Singapore, Kasiviswanathan Shanmugam, noto solo come K Shanmugam.9:56 Ancheè arrivato.9:55 Il primo a entrare in sala di gioco è Maurice Ashley, poi arriva, si attende.9:52 Ancora non c’è traccia dei due contendenti, che comunque si trovano all’interno del resort, dunque non tarderanno particolarmente.9:49 Stanno arrivando i due giocatori, attorniati ovviamente dal solito ammontare di fan.