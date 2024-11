Lanazione.it - Il report Agenas promuove il Policlinico

Un altro traguardo per l’Azienda ospedaliero-universitaria senese, che si conferma tra le migliori in Italia secondo ildell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (). I dati 2023 sono stati presentati al Forum Risk ad Arezzo e valutano in modo multidimensionale le aziende sanitarie italiane con le migliori performance. Le Scotte è stata valutata tra le 13 migliori aziende italiane e, con riferimento a quelle con meno di 700 posti letto, tra le prime 4. "I dati dici restituiscono un alto livello della sanità toscana – ha commentato l’assessore regionale alla Salute Simone Bezzini –, un importante risultato che si traduce in servizi, cure e assistenza per le persone che in una fase difficile come quella che stiamo vivendo, assume un grandissimo valore". Per le Aziende ospedaliere, gli indicatori presi in considerazione sono stati 27, classificati in 4 aree: accessibilità, gestione dei processi organizzativi, sostenibilità economico-patrimoniale, investimenti; e 10 sub-aree.