Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League cade Cortina, quindi Gherdeina e Vipiteno vincono i derby italiani

Erano sei i match in programma per quanto riguarda ladi2024-2025. Non sono mancate le emozioni con ben dueche hanno preso la luce dei riflettori.Nel primo scontro tutto italiano,è passata 3-2 dopo shoot-out in casa degli Unterland Cavaliers. Vantaggio degli ospiti con Laitinen dopo 2:28,pareggio per i Cavaliers con Cont al 30:51. Di nuovoavanti con Deluca al 34:15, prima che Samitis riporti tutto in parità al 52:34. Niente di fatto all’overtime, per cui i rigori decidono l’incontro a favore di.Tutto facile per, invece, in casa di Merano. Punteggio finale di 7-3 in un match solo apparentemente senza storia. E pensare che, invece, è stata proprio Merano a sbloccare il punteggio con Gellon al minuto 3:01, prima che i Broncos cambiassero marcia.