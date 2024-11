Latuafonte.com - GF, Calvani abbandona? La confessione dopo lite Shaila-Helena

Leggi su Latuafonte.com

Ultimo aggiornamento 29 Novembre 2024 10:28 pm by RedazioneSta facendo discutere lo scontro avvenuto al Grande Fratello traGatta edPrestes. Le due coinquiline, che inizialmente avevano stretto amicizia, ora sono proprio ai ferri corti. L’elezione come preferita al televoto, insieme a Lorenzo Spolverato, da parte del pubblico non è stata proprio digerita dai gieffini. In particolare, da allora,– che si trovava anche lei in sfida al televoto e non ha trionfato – sembra nutrire un certo rancore. Le sue dure parole stanno facendo il giro del web e molti fanno notare chesi è ritrovata sola a lottare contro più di un coinquilino. L’unico a mettere fine al triste monologo dell’ex Velina è stato Luca, che poi ha palesato l’idea di uscire.Grande Fratello news:Gatta si scaglia controPrestesLeggi anche: Grande Fratello Vip sondaggi ultima ora oggi: chi si salva il 2/12/24Facendo il punto della situazione, la Casa del GF è ricca di tensioni in queste ore.