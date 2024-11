Inter-news.it - Gabbia: «Milan, scudetto ancora possibile. Ci proveremo!»

Matteo Gabbia si è pronunciato nel post-partita di Milan-Empoli, match conclusosi con il punteggio di 3-0 a favore dei rossoneri. Il difensore non ha escluso la possibilità di conquistare lo scudetto. LE DICHIARAZIONI – Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato al termine di Milan-Empoli, sfida vinta 3-0 dalla sua squadra grazie al gol di Alvaro Morata e alla doppietta di Tijjani Reijnders. Così il difensore dei rossoneri in conferenza stampa: «Scudetto? Noi abbiamo la possibilità nelle nostre mani per rendere questa stagione speciale. Il nostro obiettivo è quello che ci impone questa maglia: scendere in campo e vincere tutte le partite. Ovvio che non sarà facile, ma ci proveremo».