Fascino vintage e prestazioni super. Ecco il nuovo. Jumbostar

Wyler Vetta, nell’anno del suo centesimo anniversario, rinnova una sua collezione ispirandosi alla storia del brand: ilattinge al modello del cronografo lanciato dal brand nel 1968 di cui mantiene numerose caratteristiche stilistiche. In acciaio con cassa da 40 mm, i cronografidella nuova collezione si declinano in diverse varianti, tra cui la ref WV0403, con quadrante nella tipica costruzione a livelli color ruggine su base crema, i due contatori crono, collocati a ore 3 e ore 9, indicano rispettivamente secondi e minuti; bracciale in acciaio satinato con maglie a grana di riso, con le due maglie centrali lucide, sgancio rapido che permette l’intercambiabilità e chiusura deployante. Come gli altri modelli, racconta ildelattraverso la cassa d’acciaio con finitura satinata con corona a vite ore 3 e pulsanti start e stop e reset a ore 2 e 4 oltre alla tipica seconda corona posta a ore 10 che regola il rehaut girevole a scatto unidirezionale con scala dei minuti.