F1, Verstappen in pole nel Gp del Qatar

20.20 E' di Maxladel Gp del.A Losail l'olandese,fresco del 4° titolo Mondiale consecutivo, mette tutti in fila in 1'20"520, precedendo di 55 millesimi la Mercedes di Russell. In seconda fila le due McLaren con Norris davanti a Piastri. Leclerc con la Ferrari ha il 5° tempo davanti ad Hamilton (Mercedes). Settimo crono per Sainz con l'altra Rossa, Alonso è ottavo. In Q2 si salva Perez (10°), eliminati invece Gasly (Alpine), le Sauber di Zhou e Bottas, Stroll (Aston Martin) e Tsunoda (RB).