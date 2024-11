Davidemaggio.it - E’ morto il manager Fernando Capecchi

Il mondo della televisione e dello spettacolo italiano piange la scomparsa di, uno dei(quando ancora si chiamavano impresari) più noti ed esperti del settore, a capo di Vegastar., che ha lavorato con alcuni dei nomi più celebri della televisione e della musica italiana, è venuto a mancare all’età di 80 anni, in provincia di Pistoia.Chi eraNel 1974fonda Vegastar. Inizialmente la società si fa strada nel campo della musica leggera, grazie alla collaborazione con Gianni Ravera, il quale intravede subito le doti die lo nomina selezionatore per l’Italia centro-settentrionale del Festival di Castrocaro (in quegli anni il più importante per il lancio di artisti emergenti). Da questo sodalizio nascono importanti successi, quali la scoperta ed il lancio di artisti come Zucchero, Eros Ramazzotti, Fiordaliso, Paolo Vallesi ed altri.