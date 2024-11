Sport.quotidiano.net - "Ci vorrà una Lucchese formato derby"

L’"allievo" (Giorgio Gorgone) contro il "maestro" (Roberto Stellone) in Vis Pesaro-di fronte questo pomeriggio, al "Benelli". Da ricordare che, dal 2012 al 2021, il trainer rossonero ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Stellone a Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo. L’altra particolarità è che entrambi hanno indossato la maglia della: Stellone, come attaccante nel campionato ’97-’98; Gorgone, come centrocampista, nella stagione successiva. E’ ovvio che la "sfida" in famiglia si giocherà solo ed esclusivamente sul piano della preparazione della gara che vede la Vis favorita, in virtù di una classifica di tutto rispetto, con 26 punti, che valgono il quinto posto, rispetto ai 17 della, che è quattordicesima. Di questo e di altro ne hanno parlato ier,i prima della partenza per Pesaro, Quirini e Fazzi, al posto di Gorgone.