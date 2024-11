Panorama.it - Afghanistan, il male necessario

Leggi su Panorama.it

Jalaluddin Haqqani scandiva le parole con voce tonante per farsi sentire in mezzo a un nugolo di proiettili che fischiavano da tutte le parti: «Avete paura?» diceva prendendo in giro noi giornalisti appiattiti a terra in cerca di riparo. «Io no, perchè sono protetto da Allah!».Nel 1983, durante l’invasione sovietica dell’, Jalaluddin era già un leggendario capo dei mujaheddin, i partigiani islamici che combattevano contro l’Armata Rossa. Quindici anni dopo sarà ministro del primo emirato talebano e la Nato, durante la lunga missione al crocevia dell’Asia, gli darà la caccia considerandolo uno dei terroristi più pericolosi del paese. Fin dai tempi dell’invasione sovietica, il figlio Sirajuddin, è stato tirato su a Corano e moschetto come dimostrano le foto sbiadite dal tempo di un bambino in tunica afghana con il kalashnikov sulle ginocchia.