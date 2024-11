Thesocialpost.it - X Factor 2024, semifinale tra tensioni ed emozioni: i finalisti e un’eliminazione clamorosa

Ladi X, trasmessa giovedì 28 novembre su Sky e in streaming su Now, ha regalatoforti e colpi di scena, anticipando una finale spettacolare in programma il prossimo giovedì 5 dicembre a Napoli, in piazza del Plebiscito, con trasmissione in chiaro su Tv8. La puntata ha visto la partecipazione speciale di Gazzelle, che ha impreziosito la serata con la sua esibizione, mentre i concorrenti si sono cimentati in una gara accompagnati da un’orchestra nella prima manche.Gli eliminati e iA fine serata, i Punkcake e, a sorpresa, Francamente sono stati eliminati, lasciando la corsa al titolo a quattro: i Patagarri, che hanno conquistato la finale direttamente al termine della prima manche, seguiti da Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Quest’ultima ha rischiato l’eliminazione finendo al ballottaggio con Francamente, ma il pubblico ha deciso tramite tilt di salvarla.