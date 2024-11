Lanazione.it - Vent’anni senza Claudio. Un dolore vivo come allora

Leggi su Lanazione.it

Ricorre oggi il ventennale della scomparsa, avvenuta per un malore improvviso mentre si trovava in una palestra cittadina, diDa Mommio (nella foto),35enne. Il giovane concittadino era molto conosciuto in città per la sua attività di promotore finanziario ed eccelleva negli sporttennis e sci, tanto che la sua morte colpì oltre che per la giovane età, anche per il suo profilo di sportivo davvero importante. A distanza di tanti anni il ricordo non si è affievolito nella comunità di Avenza che insieme agli amici, lo ricorderà con una messa nella chiesa di San Pietro ad Avenza che si terrà Martedì alle 17,30, nel giorno del suo compleanno. Sarà questa l’occasione per stringersi ancora una volta attorno alla mamma Giovanna, al babbo Franco, ai fratelli Francesca e Davide, ai nipoti ed ai cognati.