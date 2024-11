Dilei.it - Uomini e donne, Gemma Galgani costretta a rompere con Fabio: la segnalazione

Ormai da decenni, nel primo pomeriggio di Canale 5, Maria De Filippi intrattiene i telespettatori della rete televisiva con le puntate di, fortunatissimo dating show della rete televisiva. Tra i protagonisti storici del programma televisivo, ancheche da anni racconta le sue conoscenze amorose ai telespettatori dello show tv, facendoli appassionare alle sue vicende personali, tanto da renderla il personaggio più noto del programma.Dopo un anno in cui la dama torinese non è riuscita a intrecciare delle importanti conoscenze, a livello amoroso, nel parterre dello show televisivo, nella stagione attuale dista conoscendo meglioCannone, con cui sembrava aver creato un feeling importante.Quando già i telespettatori del dating show pensavano che la protagonista del trono over potesse trovare, finalmente, il compagno di vita che cerca da tanto, le ultime anticipazioni delle registrazioni delle puntate di, svelano che il cavaliere avrebbe lasciato lo studio per una, arrivata sul suo conto.