TS – Danilo addio e reunion con un ex Juve? L’indiscrezione dalla Francia

Il futuro di Danilo alla Juventus resta un rebus. Da una parte la voglia del giocatore di avere più spazio e fare nuove esperienze, dall'altra l'emergenza che stanno vivendo i bianconeri in questa fase della stagione. Thiago Motta ha perso già Bremer e Cabal per tutto il campionato e a causa anche di altri acciacchi si sta trovando sempre con la rosa sfoltita. Una grave pecca per l'allenatore. Un punto debole che ha individuato anche Giuntoli, che ha confermato che la società andrà a rinforzarsi proprio in difesa a gennaio. Quanti colpi? Uno sicuramente, ma non è scontato che la Vecchia Signora possa farne altri e anche di livello. E uno degli ultimi nomi è quello di Antonio Silva. E si potrebbe creare un grande effetto domino. Danilo via? Si fa avanti il Marsiglia. Danilo andrà a scadenza tra pochi mesi e se la Juventus vuole guadagnarci qualcosa è obbligata a cederlo a gennaio.