Torna “lu Svegliarì”, la banda dà la sveglia per le strade del centro all’alba

Tolentino, 29 novembre 2024 – È l’ora de “lu”. Qualche giorno fa c’è stata la ricorrenza dedicata a Santa Cecilia, la patrona della musica e dei musicisti. E l’associazione musicale “Nazareno Gabrielli - Città di Tolentino” con i suoi soci ripropone, come gli anni passati, l’antica tradizione de “lu”. Anche se Santa cecilia è stata già festeggiata, i componenti della, domenica, a partire dalle 6 del mattino, gireranno per le vie e le piazze delstorico, suonando marce e brani musicali. Quella de “lu” è un’antica usanza, molto in voga nell’Ottocento e nei primi anni del Novecento, quanto i “musicanti” il giorno di Santa Cecilia giravano per la città perre in maniera tanto insolita quanto allegra i cittadini, che festeggiavano insieme con i componenti dellaoffrendo loro vino e altri prodotti tipici.