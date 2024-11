Lanazione.it - Tempo di feste, si accendono le luci. Eventi e iniziative: torna la magia

la manifestazione “Altopascio è Natale 2024”, il cartellone che animerà per l’intero periodo dellela cittadina del Tau. A partire da oggi alle 17, in piazza della Magione prende il via l’accensione dellee delle installazioni luminose ad Altopascio e nelle sue frazioni, un momento rivolto alla cittadinanza. Domani alle 14.30, invece, nello Spaziodi Spianate, sarà inaugurato il Rifugio Incantato di Babbo Natale, a cura di Fratres Spianate, aperto nei fine settimana di dicembre dalle 15 alle 19. Domenica 8 dicembre, la festa prosegue in via Cavour con il brindisi degli Auguri alle 16, mentre alle 17 avverrà l’accensione della Cometa, a cura del CCN Altopascio. Sempre l’8 dicembre, alla Pasticceria Montanelli, si presenta il libro di Fabio Nocchi “Quasi tutto ciò che vuoi”, momento che sarà allietato da una degustazione di panettoni artigianali.