Sotto l’albero di Xi un mattone ancora amaro

La Cina potrebbe continuare a masticareanche il prossimo anno, fallendouna volta gli obiettivi di crescita. Non tanto quelli fissati dal partito, c’è sempre tempo di fare qualche ritocchino, semmai quelli che il mercato si attende. E così, mentre il comparto bancario viene travolto da un’ondata di sofferenze bancarie, quasi una crisi di rigetto post-pandemia, Fitch mette le mani avanti. E dice che sì, il comparto immobiliare che tiene in piedi l’economia (ne vale un terzo) hada soffrire.Dunque, spiega l’agenzia di rating americana, come riportato da Bloomberg, la crisi immobiliare in Cina è destinata a protrarsi nel 2025, “poiché prezzi e vendite rimangono deboli nonostante la spinta del governo a stimolare la domanda”. Tradotto, i prezzi delle case nuove in Cina scenderanno di un altro 5% nel 2025, più o meno allo stesso ritmo nel 2024.