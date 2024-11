Ilrestodelcarlino.it - Sfida alla Cremonese col sorpasso nel mirino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La sconfitta subita sabato scorso sul campo dell’ Inter ha spinto di nuovo la Primavera allenata da Nicola Campedelli in zona playout; oggi pomeriggio però si presenterà una ghiotta occasione per agganciare e magari anche per superare una diretta concorrente e riprendere il cammino vero acque più tranquille del torneo. Alle 16,30 sul campo centrale di Martorano per Valentini e compagni l’avversario sarà la: i lombardi si presenteranno all’appuntamento con appena un punto di vantaggio sui romagnoli. Prima ancora del risultato l’obiettivo deve essere quello di evitare gli errori difensivi che sabato scorso hanno spianato la strada ai nerazzurri di Milano, concentrazione quindi e senso pratico sono indispensabili. Sarà molto interessante da seguire il duello a distanza fra Valentino Coveri e Giacomo Gabbiani, due degli attaccanti che si stanno mettendo maggiormente in mostra in questo campionato.