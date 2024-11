Oasport.it - Salto con gli sci, rinviata a domani la qualificazione a Ruka

non c’è granché da fare: le cattive condizioni meteo provocano la cancellazione e il rinvio sia deldi allenamento che delladella prima gara del fine settimana valida per la Coppa del Mondo dicon gli sci.La decisione è stata presa a causa di un vento estremamente inclemente, con raffiche troppo elevate affinché si potesse riuscire a mettere insieme qualcosa di anche solo paragonabile a dei salti sicuri. Conseguentemente al rinvio di oggi, cambia tutta la programmazione di.Questo, in particolare, sarà ciò che accadrà:alle 13:30 si ritenterà con l’allenamento, alle 15:30 ci sarà lae, subito a seguire, alle 17:00 le due serie di gara. Resta inteso che, alla domenica, gli orari sono quelli delle 13:45 e delle 15:15.Avrebbero dovuto prendere il via 63 saltatori.