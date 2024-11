Inter-news.it - Salah obiettivo dell’Inter? La clamorosa voce dalla Spagna

Mohammedrappresenterebbe il grande nome sul taccuinoper rinforzare il suo reparto offensivo nella prossima stagione. Questo è quanto riportato, sottolineando come si potrebbe arrivare a dama.IL CALCIATORE – Mohammedrappresenta uno dei più importanti calciatori del panorama internazionale, come l’Inter e le altre squadre italiane sanno bene. L’egiziano ha mostrato in maniera non così continua le sue abilità durante il periodo in cui ha militato in Serie A, alla Fiorentina e alla Roma. La sua piena affermazione nel calcio europeo è poi arrivata con il passaggio al Liverpool, club con il quale è stato protagonista di annate storiche e trionfi leggendari. Con i Reds, l’ala destra ha vinto sia in Inghilterra che in Europa, entrando nella storia del Liverpool non solo per i suoi successi ma anche per la sua leadership.