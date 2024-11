Quifinanza.it - Richiamato formaggio Dop per presenza di escherichia coli, i lotti e i rischi

Il ministero della Salute italiano ha disposto un nuovo avviso di richiamo rivolto a un prodotto che può essere acquistato dai cittadini nei negozi e dalla cui assunzione dipendono dei seri. Si tratta, nello specifico, di unDop che viene venduto con la denominazione Puzzone di Moena di Predazzo e Moena Dop. I test eseguiti sull’alimento hanno riscontrato ladial suo interno, motivo questo che ha spinto il dicastero a disporre l’avviso di richiamo e a esortare i cittadini a non consumare il. Per riconoscere il prodotto in questione ci sono diversi riferimenti, quali il lotto, il marchio e lo stabilimento di produzione.DopIlDopdal ministero della Salute viene venduto, come detto, con il marchio Puzzone di Moena di Predazzo e Moena Dop in volumi di vendita da forma intera.