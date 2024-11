Dilei.it - Re Carlo, la più grande rinuncia che lo fa soffrire proprio sotto le feste

Reè stato costretto are a una cosa che ama moltissimo di cui sentirà la mancanza anche e soprattutto durante lenatalizie. E questo a causa del cancro che lo ha colpito lo scorso febbraio. A fare questa rivelazione è Tom Parker Bowles, il figlio di Camilla.Recambia la dieta a causa del cancroIn pratica, Reè stato obbligato a limitare il consumo di carne rossa, anche se ne va ghiotto. Ha deciso di seguire il consiglio dei medici dopo che gli è stato diagnosticato il tumore. Pare che il Sovrano amasse particolarmente bistecche e arrosti, ma purtroppo ha dovuto fare questo sacrificio per la sua salute.Tom Parker Bowles ha dato questo importante aggiornamento sulle condizioni di salute del Sovrano che resta comunque unsostenitore della carne britannica, ma lui adesso non può più essere un entusiasta consumatore.