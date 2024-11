Donnapop.it - Più libri più liberi 2024: cosa è successo? Chi è Leonardo Caffo e cosa c’entra Chiara Valerio?

Leggi su Donnapop.it

La fiera del libro Piùpiù, che si terrà a Roma dal 4 all’8 dicembre, sta suscitando un’attenzione mediatica fuori dal comune. Non per le tradizionali presentazioni dio per il dibattito culturale che da sempre contraddistingue questa manifestazione dedicata alla piccola e media editoria, ma per una polemica che ha scosso l’ambiente letterario.Al centro della discussione c’è l’invito a partecipare del filosofo e scrittore, la cui presenza è stata fortemente contestata, soprattutto in relazione al suo processo per maltrattamenti nei confronti della sua ex-compagna. Una polemica che ha coinvolto anche, curatrice della manifestazione, suscitando un ampio dibattito.Piùpiù: eccoIl Piùpiùavrebbe dovuto essere un evento celebrativo e culturale, ma è stato travolto da una controversia che ha visto protagonista