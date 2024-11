Pep Guardiola è il miglior allenatore del mondo

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-28 Arne Slot afferma che Pepè ildelnonostante le recenti difficoltà del Manchester City.Il Liverpool accoglierà domenica i campioni della Premier League ad Anfield mentre cercano di ottenere 11 punti di vantaggio in vista di un dicembre impegnativo.Il City ha fatto nuovamente notizia martedì quando ha perso un vantaggio per 3-0 contro il Feyenoord, pareggiando 3-3 all'Etihad.Nel frattempo, gli uomini di Slot hanno eliminato il Real Madrid mercoledì sera, rendendoli fortemente favoriti per l'attesissimo scontro sul Merseyside.Intervenendo nella sua conferenza stampa pre-partita, Slot ha detto: "Tutti guardano i propri risultati ma se li affronti, li analizzi."Erano in vantaggio per 1-0 contro il Brighton e avrebbero potuto segnarne uno o due in più.