Lanazione.it - Padel. Trofeo Vannucci per i più giovani

Leggi su Lanazione.it

Primo torneo dedicato ai più piccoli, nella fattispecie ragazzi e ragazze fra gli 8 e i 16 anni, nel mondo del. E’ quello che succederà oggi, a partire dalle ore 15, con la prima edizione del "Young Academy" che si svolgerà al CampusClub di via Bonellina, all’interno del "Nursery Campus" diPiante, organizzato damaniac. Una prima volta assoluta sul territorio per una disciplina che oramai si è rapidamente diffusa e che sta avvicinando un numero sempre più grande di appassionati. Saranno presenti anche i ragazzi che, settimanalmente, si allenano sui campi del "Club" sotto la guida dell’istruttore Lorenzo Santalucia. Le iscrizioni sono aperte e si è già riscontrato un notevole interesse a livello di partecipanti. Il regolamento della giornata prevede sfide all’americana, ovvero tutti giocheranno contro tutti con manche a tempo e l’assegnazione di 3 punti per ogni game vinto, 1 in caso di pari e 0 per la sconfitta.